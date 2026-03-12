Chile y Estados Unidos firman declaración conjunta para avanzar en cooperación de minerales críticos y tierras raras

12 mar. 2026 - 18:53 hrs.

¿Qué pasó

Los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron una Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras, en el marco de una reunión bilateral entre el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

El documento fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el vicesecretario Landau, en presencia del mandatario.

¿Qué dijo Cancillería?

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que se trata de un acuerdo que busca abrir un mecanismo de diálogo técnico entre ambos países en torno a estos recursos.

En el comunicado se señala que “en el marco de la reunión bilateral que sostuvieron el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron una Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras”.

Cooperación en cadenas de suministro

El texto también reafirma la cooperación entre ambos países en distintos ámbitos económicos y comerciales.

Según se indica en el documento, “el texto reafirma los estrechos lazos de cooperación entre ambos países, tanto en el marco del Tratado de Libre Comercio de 2003 como bajo distintos foros multilaterales”.

En esa línea, el comunicado agrega que “considera que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países”.

Importancia de los minerales críticos

El acuerdo también subraya el rol que tienen estos recursos en el desarrollo tecnológico.

De acuerdo con el documento, “toma en cuenta que los minerales críticos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas”.

Además, plantea la necesidad de avanzar en acciones que permitan fortalecer las cadenas de suministro.

En ese sentido, el texto señala que el mecanismo “busca acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos”.

Consultas técnicas entre ambos países

La declaración establece que se desarrollarán consultas entre equipos técnicos de ambos gobiernos para abordar distintas materias vinculadas a estos recursos.

El comunicado indica que estas instancias permitirán avanzar en “el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras”.

También se contempla “la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias”.

Proyectos y financiamiento

Las consultas también abordarán medidas relacionadas con la gestión de materiales y la búsqueda de financiamiento para proyectos en esta área.

Según el documento, se considerará “gestionar la chatarra de minerales críticos y tierras raras, con el fin de apoyar la diversificación de las mismas”.

Asimismo, se buscará “explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión en minerales críticos”.

Próximas reuniones

La primera instancia de consultas está prevista para realizarse dentro de los próximos días.

El comunicado señala que “la primera de estas consultas se realizará dentro de los próximos 15 días y tendrá por objeto consensuar un acuerdo sobre estas materias”.

Además, el documento agrega que el mecanismo “buscará institucionalizarse, propendiendo consolidar la cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos y tierras raras”.

En la reunión bilateral también participaron el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.