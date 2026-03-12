Gobierno condena "horrible" ataque a Rojas Vade: "Nos demuestra que en Chile estamos en una emergencia de seguridad"

12 mar. 2026 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al brutal ataque que sufrió la noche del miércoles el exintegrante de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, hecho que actualmente lo mantiene en riesgo vital.

El exactivista político fue hallado inconsciente y con múltiples lesiones en la caletera de la Ruta 78, en Pomaire, al costado de su vehículo. Estaba maniatado, rociado con bencina y tenía consignas políticas en su cuerpo.

"Es una noticia tremenda y horrible"

"Esta es una información que tenemos desde esta madrugada, esto tiene que seguir en investigación", comenzó señalando Sedini en conversación con Radio Infinita, en su primera entrevista como ministra.

"Esperamos que por supuesto se haga justicia. Es una noticia tremenda, horrible, y por supuesto esperamos tener todos los antecedentes a disposición, para que la justicia pueda avanzar", agregó.

La secretaria de Estado manifestó que "lamentablemente, es una más de las múltiples situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad".

"Están pasando cosas que son inaceptables y que se requiere tomar medidas", concluyó la autoridad sobre el tema.