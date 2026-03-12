Primera Dama sirve almuerzo en el casino de La Moneda en primer día viviendo en el palacio: ¿Cuál fue el menú del día?

12 mar. 2026 - 15:13 hrs.

¿Qué pasó?

Una imagen poco común se registró este jueves en el Palacio de La Moneda. En el casino donde almuerzan funcionarios, asesores y personal de seguridad, la Primera Dama María Pía Adriasola participó del servicio de almuerzo y fue vista sirviendo comida.

El momento ocurrió en el primer día en que el Presidente José Antonio Kast y su esposa comenzaron a vivir en el palacio presidencial, luego de asumir el cargo el miércoles.

Primera Dama sirve almuerzo

La escena se produjo en el sector donde diariamente pasan a almorzar trabajadores del edificio, en un espacio al que se accede bajando una escalera cercana a las oficinas de prensa y donde existen torniquetes para el ingreso de funcionarios.

El casino está ubicado en el piso -1 del palacio. Hasta ese lugar llegan funcionarios, asesores y carabineros durante la hora de almuerzo.

En ese espacio se observó a la Primera Dama participando del servicio de comida mientras los trabajadores realizaban su pausa para almorzar.

El menú del día

El menú de la jornada incluyó arroz con cerdo al jugo como plato principal. También había una alternativa hipocalórica compuesta por ensalada, además de sémola y fruta.

Cabe señalar os almuerzos se ajustan a parámetros nutricionales definidos para la alimentación del personal que trabaja dentro del palacio.

Primer día viviendo en el palacio presidencial

La escena se registró durante la primera jornada completa en que el nuevo mandatario comenzó a vivir en La Moneda junto a su esposa.

La presencia del presidente en el edificio marca un hecho poco habitual, ya que hace varios años que un jefe de Estado no residía de forma permanente en el palacio presidencial.

