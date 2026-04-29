Impactante accidente en Costanera Norte: Auto volcó en curva de la autopista y dejó dos heridos

29 abr. 2026 - 06:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito de alta energía se registró durante la madrugada de este miércoles en la autopista Costanera Norte, a la altura de la comuna de Providencia, dejando como saldo dos personas lesionadas y una importante congestión vehicular en dirección al poniente.

El hecho ocurrió cerca de las 05:00 horas, a la altura del kilómetro 12 de la autopista, cuando, por causas que aún son materia de investigación, un vehículo particular terminó volcado en plena vía.

Heridos fueron trasladados a la ex Posta Central

Se trata de un automóvil Chery Tiggo que circulaba en dirección al poniente y que, según los primeros antecedentes, habría perdido el control en una leve curva existente en el sector, justo antes de la salida Bellavista.

Producto del accidente, los dos ocupantes del vehículo —un hombre y una mujer, correspondientes a conductor y copiloto— fueron trasladados hasta la ex Posta Central para constatar lesiones y realizar los exámenes correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, ambos lesionados presentaban heridas, aunque estas no serían de carácter grave. Sin embargo, se trató de una colisión de alta energía debido al nivel de impacto que sufrió el automóvil.

Durante varias horas, dos de las tres pistas permanecieron parcialmente intervenidas mientras equipos de emergencia y una grúa trabajaban en la remoción del vehículo siniestrado y en la limpieza de la autopista.

Carabineros investiga las causas del accidente

Uno de los antecedentes que también será materia de análisis es la ausencia de una huella de frenado importante en el pavimento, lo que podría reforzar la hipótesis de una pérdida de control más que una colisión con otro vehículo.

Asimismo, se indicó que el automóvil mantenía una alta cantidad de multas de tránsito registradas, situación que también deberá ser revisada por personal policial.

Hasta el momento, Carabineros continúa desarrollando las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, determinar eventuales responsabilidades y establecer si existió una falla mecánica o algún otro factor que provocó el volcamiento.