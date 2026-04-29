Millonario decomiso en La Araucanía: Incautan más de 85 mil cajetillas de cigarrillos y fuegos artificiales de contrabando

29 abr. 2026 - 07:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo conjunto entre Carabineros, Aduanas y personal especializado permitió una millonaria incautación de cigarrillos de contrabando y fuegos artificiales en la comuna de Lonquimay, en la región de La Araucanía.

El procedimiento se desarrolló en la zona cordillerana, específicamente en las cercanías del paso fronterizo Pino Hachado–Liucura (Icalma) y del sector que conecta con el paso internacional hacia Argentina, donde se intensifican constantemente los controles preventivos por parte de las autoridades.

Más de 85 mil cajetillas y 2 mil elementos pirotécnicos

Fue en medio de una inspección realizada por equipos de Aduanas, junto con patrullajes de fiscalización, que se detectó el cargamento ilegal compuesto por 86.500 cajetillas de cigarrillos de origen paraguayo y 2.204 elementos pirotécnicos, entre ellos tortas de fuegos artificiales, bengalas y otros artículos de pirotecnia.

Según los antecedentes entregados por Carabineros, el avalúo total del decomiso alcanza los $300 millones, una cifra que refleja la magnitud del contrabando frustrado en esta zona fronteriza.

Desde el OS7 de Carabineros detallaron que los cigarrillos tenían como destino distintas ciudades del país, donde serían comercializados de forma ilegal en el mercado informal debido a su bajo precio y alta demanda.

Dos detenidos permanecen en prisión preventiva

Sobre el procedimiento, desde Carabineros señalaron que “en los sectores fronterizos de la región de La Araucanía hubo un decomiso de cigarrillos de contrabando y fuegos artificiales. Por estos dos procedimientos hay un total de tres personas detenidas; dos se mantienen en prisión preventiva”.

Además, agregaron que “se trata de la incautación de 86.500 cajetillas y una cantidad importante de fuegos artificiales, lo que sumado alcanza un decomiso total de $300 millones. Los cigarrillos provienen de Paraguay y tenían la intención de internarlos en distintas ciudades del país”.

Las tres personas detenidas fueron formalizadas por receptación aduanera. Actualmente, dos de ellas permanecen en prisión preventiva, mientras se mantiene la apelación respecto del tercer imputado.