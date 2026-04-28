Niño de 7 años queda en riesgo vital tras violento asalto en La Cruz: Delincuentes le dispararon dentro de su casa

28 abr. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo con intimidación terminó con un niño de 7 años en estado crítico y con riesgo vital durante la noche del lunes en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió en calle Don Bosco, Parcela 4, en el sector de Pocochay, donde Carabineros concurrió tras la denuncia de un asalto al interior de una vivienda familiar.

Menor recibió un disparo

Según los primeros antecedentes, cuatro sujetos con el rostro cubierto y premunidos de armas de fuego ingresaron al domicilio mientras en el lugar se encontraba el dueño de casa, un hombre de 68 años, junto a su esposa y su nieto de 7 años.

Los antisociales intimidaron a la familia y procedieron a agredirlos con golpes de pie y puño, mientras registraban la vivienda en busca de especies de valor. Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron diversas joyas desde el interior del inmueble.

Sin embargo, en medio del ataque, el nieto de la pareja comenzó a gritar, lo que provocó que uno de los delincuentes le disparara en la parte posterior del hombro derecho. Tras efectuar el disparo, los antisociales huyeron rápidamente del lugar.

Personal del SAMU llegó hasta el lugar para prestar atención médica al menor, siendo trasladado al Hospital Biprovincial.

No obstante, debido a la gravedad de la lesión, posteriormente el niño fue derivado hasta el Hospital Hospital Gustavo Fricke, donde se confirmó que permanece en estado crítico y con riesgo vital.

Adulto mayor terminó con una fractura

Por su parte, el dueño de casa resultó con lesiones de carácter grave, específicamente una fractura de falange, mientras que su esposa no presentó lesiones.

Por instrucción del fiscal de turno, al lugar concurrió personal de la BICRIM y funcionarios de la SIP de Carabineros, quienes realizaron las primeras diligencias investigativas.

En la vivienda quedó evidencia balística percutada, la que será clave para la investigación que busca dar con el paradero de los responsables.