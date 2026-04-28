Senderos, vistas privilegiadas y bikepark: Así es el nuevo pulmón verde de 300 hectáreas de la Región Metropolitana

28 abr. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana está a punto de dar un salto gigante en cuanto a espacios recreativos. Si pensabas que el Parque Metropolitano era la única opción de gran escala para conectar con la naturaleza, prepárate para conocer el Parque Guay Guay, un ambicioso proyecto que promete transformar la vida outdoor en la zona norte de la capital.

Ubicado estratégicamente en la comuna de Colina, específicamente en el sector de Piedra Roja, este nuevo santuario de la naturaleza abarca una superficie de 300 hectáreas.

Esta cifra no es menor: lo posiciona oficialmente como el segundo espacio verde más extenso de toda la Región Metropolitana, solo por detrás del icónico Parquemet.

Las características del Parque Guay Guay

Este parque no es solo "pasto y árboles". Su diseño fue pensado para amantes del deporte extremo, familias que buscan desconexión y conservacionistas. Entre sus principales atractivos destacan:

Infraestructura deportiva : Contará con un Bikepark de primer nivel y rutas de Mountain Bike (MTB) diseñadas con diversos grados de dificultad.

: Contará con un Bikepark de primer nivel y rutas de Mountain Bike (MTB) diseñadas con diversos grados de dificultad. Trekking para todos : Senderos que recorren los cerros de la zona, permitiendo desde caminatas familiares ligeras hasta ascensos más exigentes para deportistas avanzados.

: Senderos que recorren los cerros de la zona, permitiendo desde caminatas familiares ligeras hasta ascensos más exigentes para deportistas avanzados. El "Bosque Grande" : Una de las joyas del lugar es su zona de preservación del bosque esclerófilo, alimentada por cursos de agua subterráneos que bajan directamente de la Cordillera de los Andes.

: Una de las joyas del lugar es su zona de preservación del bosque esclerófilo, alimentada por cursos de agua subterráneos que bajan directamente de la Cordillera de los Andes. Laguna y miradores: Espacios diseñados para el descanso con vistas privilegiadas al valle, ideales para la fotografía y el avistamiento de fauna local.

Una imagen del nuevo parque de la RM

Una inauguración con festival incluido

Para celebrar su apertura, se organizó el Guay Guay Inaugural Fest, que se realizará el sábado 30 de mayo. El evento comenzará desde las 07:00 AM y será una verdadera fiesta familiar y deportiva.

El festival contará con competencias de trail running, música en vivo, un food garden con diversas opciones gastronómicas, ferias de marcas deportivas y zonas de juegos infantiles. Es la oportunidad perfecta para conocer las instalaciones antes de que se conviertan en el lugar de moda de la temporada.

Precios y accesos

Para asistir al evento de inauguración, las entradas ya están disponibles. Los valores son bastante accesibles: $4.000 para peatones y $8.000 para quienes ingresen con su bicicleta para disfrutar de las pistas.

Con la apertura de este recinto, Colina se posiciona como el nuevo núcleo del deporte aventura en Santiago, ofreciendo una alternativa real para quienes buscan escapar del ruido del centro sin tener que viajar horas fuera de la ciudad.

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