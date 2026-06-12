¿Qué se considera un accidente laboral en Chile? Estos son los casos que están cubiertos por la ley

12 jun. 2026 - 14:10 hrs.

Sufrir una caída en el trabajo, lesionarse mientras se realiza una tarea laboral o incluso experimentar una afectación a la salud mental relacionada con el empleo son situaciones que pueden ser calificadas como accidentes del trabajo en Chile.

La legislación vigente establece que los trabajadores dependientes e independientes que cotizan cuentan con cobertura ante este tipo de situaciones gracias al Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, contemplado en la Ley 16.744.

Este seguro permite acceder a atención médica y diversas prestaciones cuando una persona resulta lesionada a causa de sus labores o mientras desarrolla actividades relacionadas con su trabajo.

¿Qué se entiende por accidente del trabajo?

La Ley 16.744 señala que un accidente laboral es toda lesión que sufra un trabajador o trabajadora a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte como por ejemplo:

Una lesión: Puede tratarse de una herida, golpe, enfermedad o cualquier daño que afecte a una persona.

La normativa aclara que la lesión no necesariamente debe ser física, ya que también puede afectar la salud mental o las facultades intelectuales y sensitivas del trabajador.

Relación entre el trabajo y la lesión: Debe existir un vínculo entre la actividad laboral y el daño sufrido.

La ley distingue dos situaciones:

" A causa del trabajo": cuando la relación es directa e inmediata.

del trabajo": cuando la relación es directa e inmediata. "Con ocasión del trabajo": cuando la relación es indirecta, pero igualmente vinculada a las funciones laborales.

Incapacidad o muerte: La lesión debe generar una incapacidad temporal o permanente para desarrollar las labores habituales o, en los casos más graves, provocar el fallecimiento del trabajador.

¿Qué cobertura entrega el seguro laboral?

El Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales protege a:

Trabajadores dependientes .

. Trabajadores independientes que cotizan.

que cotizan. Personas afectadas por enfermedades profesionales derivadas de su actividad laboral.

La cobertura es financiada mediante cotizaciones que pagan los empleadores a organismos administradores como el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) o mutualidades como la ACHS, el IST y Mutual de Seguridad.

¿Qué hacer si ocurre un accidente laboral?

Si un trabajador sufre un accidente en el trabajo, debe informar inmediatamente a su jefatura o supervisor directo.

Posteriormente, el empleador debe:

Otorgar los primeros auxilios .

. Gestionar el traslado al centro asistencial correspondiente.

correspondiente. Informar el accidente mediante la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT).

La denuncia debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes a que el empleador tome conocimiento del hecho.

¿Qué pasa si la empresa no realiza la denuncia?

Si el empleador no presenta la denuncia correspondiente dentro del plazo legal, de igual manera puede ser realizada por:

El trabajador afectado.

Sus familiares .

. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

El médico que lo atendió.

que lo atendió. Cualquier persona que haya tomado conocimiento del accidente.

La normativa también permite efectuar la denuncia dentro de un plazo de hasta cinco años desde la ocurrencia del accidente.

¿La negligencia o el consumo de alcohol eliminan la cobertura?

No necesariamente, la ley establece que los accidentes provocados intencionalmente por la propia víctima no están cubiertos por el seguro laboral, como podría ocurrir en un intento de suicidio.

Sin embargo, la normativa aclara que situaciones como la ebriedad o conductas negligentes del trabajador no impiden que un hecho pueda ser calificado como accidente del trabajo, siempre que exista una relación entre la lesión sufrida y la actividad laboral.