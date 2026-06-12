La UC lidera en Chile: Las 19 universidades nacionales que destacan entre las 2.000 mejores del mundo

12 jun. 2026 - 10:55 hrs.

¿Que pasó?

El Centro para la Clasificación Mundial de Universidades (CWUR), una consultora basada en Emiratos Árabes Unidos que desde 2012 evalúa la calidad de más de 21.291 universidades a nivel mundial, destacó a 19 planteles educacionales chilenos dentro de las mejores 2.000 del mundo.

Si bien el ranking es dominado por la prestigiosa Universidad de Harvard, las universidades nacionales comienzan a formar parte del listado con la Pontificia Universidad Católica de Chile en el número 415, seguida por la Universidad de Chile en 453 y cerrando el podio de los planteles nacionales la Universidad de Concepción en el puesto 861.

Criterios de medición

A diferencia de otras mediciones internacionales, este listado se caracteriza por prescindir de encuestas de opinión o datos entregados por las propias instituciones, enfocándose en variables completamente objetivas. El análisis evalúa el éxito académico de los alumnos, la cantidad de egresados que alcanzan altos puestos directivos en grandes empresas y, de manera muy profunda, el volumen de publicaciones en revistas científicas de primer nivel.

En esa línea, autoridades de los planteles nacionales valoraron el posicionamiento. Según señaló a LUN, Alejandra Vidales, directora general de Investigación de la Universidad Andrés Bello, institución que se ubicó en el puesto 1.129 global, destacó que "los ránkings como CWUR son una consecuencia natural de un trabajo de largo plazo y una señal de que vamos en la dirección correcta, más que un objetivo en sí mismo". Junto con ello, la autoridad ejemplificó el éxito del plantel gracias a sus avanzados proyectos en astronomía, patentamiento y desarrollo científico internacional.

La mirada crítica al éxito corporativo

Por su parte, la Universidad de Valparaíso también celebró su aparición en el selecto grupo del 7,9% de las mejores instituciones globales gracias a sus programas interdisciplinarios en salud y biomedicina.

Según detalló el vicerrector de Investigación e Innovación de dicha casa de estudios, Fuad Hatibovic: "Estos resultados nos motivan a seguir impulsando una investigación con impacto científico, pertinencia para los desafíos de la sociedad y que contribuya al posicionamiento de la UV".

Sin embargo, el informe también despierta visiones complejas. En conversación con LUN, el sociólogo de la Universidad de Chile, Pablo Lillo, advirtió que estos rankings reducen realidades institucionales a un número abstracto bajo un fuerte sesgo corporativo. El experto cuestionó que se otorgue tanto peso a la cantidad de exalumnos que ejercen como CEO en firmas internacionales, ignorando por completo el contexto económico y el rol social de cada plantel regional.

Conoce el listado completo de los planteles chilenos dentro del top 2000: