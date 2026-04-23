Día del Libro: Universidad de Chile regalará más de 3 mil ejemplares de Gabriela Mistral y así puedes obtener uno gratis

23 abr. 2026 - 08:59 hrs.

¿Qué pasó?

La Universidad de Chile celebrará este jueves 23 de abril el Día Mundial del Libro con una de sus iniciativas más emblemáticas: “Libros Libres”.

En esta edición, la casa de estudios repartirá de forma completamente gratuita más de tres mil ejemplares de la antología “La palabra maldita y otros escritos urgentes”, una selección de textos en prosa de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, editada por la propia universidad con el objetivo de acercar su legado intelectual a toda la ciudadanía.

La publicación reúne diez textos escritos entre 1906 y 1955 que abordan temas como la educación de las mujeres, la justicia social, la democracia y la defensa de la paz. De esta forma, permite redescubrir a Mistral no solo como poeta, sino también como una pensadora profundamente comprometida con su tiempo.

Además, la antología cuenta con licencias abiertas y estará disponible en el Portal de Libros Electrónicos de la universidad a partir del 21 de abril.

¿Cómo recibir un libro gratis?

Los ejemplares se repartirán de forma gratuita y por orden de llegada el jueves 23 de abril en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, entre las 10:00 y las 13:00 horas, o hasta agotar stock.

La actividad es abierta a todo público y convoca tanto a estudiantes como a vecinos y transeúntes del centro de Santiago que quieran llevarse un ejemplar sin costo.

La iniciativa busca conmemorar el Día del Libro más allá de los estantes de las bibliotecas, llevando la lectura directamente a quienes transiten por el sector ese día.

Freepik

"Que la lectura llegue a los hogares y a la vida de las personas"

Para la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, la actividad reafirma el rol social de la institución.

"Como universidad pública, creemos que ampliar el acceso al conocimiento y fomentar el pensamiento crítico es fundamental para la democracia. Por eso, con esta iniciativa buscamos algo muy concreto: que la lectura llegue a los hogares y a la vida cotidiana de las personas, como una forma real de ejercer el derecho a la cultura", señaló la autoridad universitaria.

La propuesta se ha consolidado como uno de los hitos más emblemáticos de la Casa de Bello, transformando la entrega de libros en un acto de democratización de la cultura. En ediciones anteriores, la jornada ha reunido a estudiantes, trabajadores y transeúntes que se encuentran espontáneamente en torno a la lectura frente a la Casa Central.

La agenda también contempla ferias, lanzamientos, conversatorios y un café literario en colaboración con el Centro Cultural Comunitario Felipe Santander, todas instancias abiertas y gratuitas.