Family Fest by Hasbro llega a Chile: Así puedes comprar entradas con descuento

21 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Family Fest by Hasbro se prepara para llegar a Chile con una propuesta completamente distinta a lo que se ha visto antes en el país, combinando entretenimiento, nostalgia y conexión familiar en un solo espacio. La experiencia, desarrollada por BeFun Entertainment junto a Hasbro, promete transformar los juegos más icónicos de la marca en aventuras físicas e interactivas para todas las edades. Desde Monopoly hasta Peppa Pig, pasando por Furby, cada universo tendrá su propio espacio dentro de una villa temática diseñada para que las familias vivan momentos únicos juntas.

El formato del recorrido que se instalará en el Cenco Florida será completamente libre, lo que significa que cada familia podrá elegir a qué temática ingresar y en qué orden hacerlo. Todo comienza en un portal de bienvenida, donde los visitantes reciben un pasaporte que irán timbrando a medida que avanzan por cada aventura del recinto.

El evento cuenta con una Plaza Central con momentos de show e interacción, además de diversas estaciones temáticas con desafíos físicos, creativos y estratégicos inspirados en cada universo de Hasbro. El recorrido culmina en un cierre emotivo donde cada familia es reconocida como "Familia Aventurera", dejando un recuerdo especial del día.

¿Cómo comprar entradas?

Para adquirir entradas con descuento, los clientes Falabella podrán acceder a una preventa exclusiva los días lunes 20 y martes 21 de abril a través del sistema Ticketmaster. En esta etapa, quienes cumplan con la condición podrán obtener un 25% de descuento en el valor de sus entradas.

La venta general comienza el miércoles 22 de abril y también contempla beneficios para algunos grupos. Quienes cuenten con tarjeta CMR de Banco Falabella o sean afiliados a Caja Los Andes podrán acceder a un 20% de descuento, mientras que el público general también podrá comprar sus entradas sin necesidad de cumplir ningún requisito adicional, aunque sin acceso a los descuentos mencionados.

Puedes acceder para comprar entradas haciendo clic acá.

¿Qué dijeron los organizadores?

Tomás Carrasco, CEO de BeFun, destacó el propósito detrás de la iniciativa y el orgullo que significa traer este evento a la región. "Estamos muy orgullosos de ser pioneros en la creación y desarrollo, junto a Hasbro, de esta experiencia, y estamos seguros de que será un éxito", señaló.

Carrasco también subrayó el valor que tiene el juego como herramienta de conexión entre padres e hijos. "Esta gran feria experiencial es una invitación a volver a jugar juntos, entendiendo el juego como una herramienta de conexión real entre padres e hijos. Esta experiencia está diseñada para que las familias disfruten en grupo", agregó.

La llegada de Family Fest by Hasbro a Chile forma parte de la apuesta de BeFun Entertainment por consolidar experiencias familiares de clase mundial en la región. La propuesta integra narrativa, diseño escenográfico y propósito emocional, con el juego como motor principal de cada uno de sus espacios.

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