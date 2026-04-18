Universidad de Chile celebrará Día del Libro entregando ejemplares gratuitos de Gabriela Mistral: Así puedes acceder a uno

18 abr. 2026 - 12:55 hrs.

La Universidad de Chile celebrará el próximo 23 de abril el Día Mundial del Libro con una iniciativa que se ha convertido en una de las más emblemáticas de la institución, conocida como "Libros Libres". En esta edición, la casa de estudios repartirá de forma completamente gratuita más de tres mil ejemplares de la antología "La palabra maldita y otros escritos urgentes", una selección de textos en prosa de la Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, editada por la propia universidad para acercar su legado intelectual a toda la ciudadanía.

La antología reúne diez textos escritos entre 1906 y 1955 que abordan temas como la educación de las mujeres, la justicia social, la democracia y la defensa de la paz, permitiendo redescubrir a Mistral no solo como poeta, sino como una pensadora profundamente comprometida con su tiempo. La publicación cuenta con licencias abiertas y también estará disponible en el Portal de Libros Electrónicos de la universidad a partir del 21 de abril.

¿Cómo acceder a un libro?

Los ejemplares se repartirán de forma gratuita y por orden de llegada el jueves 23 de abril en el frontis de la Casa Central, entre las 10:00 y las 13:00 horas, o hasta agotar stock. La actividad es abierta a todo público y convoca tanto a estudiantes como a vecinos y transeúntes del centro de Santiago que quieran llevarse un ejemplar sin costo.

La iniciativa busca conmemorar el Día del Libro más allá de los estantes de las bibliotecas, llevando la lectura directamente a quienes transiten por el sector ese día.

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¿Qué dijeron desde la casa de estudios?

Para la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, la actividad reafirma el rol social de la institución. "Como universidad pública, creemos que ampliar el acceso al conocimiento y fomentar el pensamiento crítico es fundamental para la democracia. Por eso, con esta iniciativa buscamos algo muy concreto: que la lectura llegue a los hogares y a la vida cotidiana de las personas, como una forma real de ejercer el derecho a la cultura", señaló la autoridad universitaria.

La propuesta se ha consolidado como uno de los hitos más emblemáticos de la Casa de Bello, transformando la entrega de libros en un acto de democratización de la cultura. En ediciones anteriores, la jornada ha reunido a estudiantes, trabajadores y transeúntes que se encuentran espontáneamente en torno a la lectura frente a la Casa Central.

La agenda de actividades también contempla ferias, lanzamientos, conversatorios y un café literario en colaboración con el Centro Cultural Comunitario Felipe Santander, todas instancias abiertas y gratuitas. Con estas iniciativas, la universidad reafirma su compromiso con la democratización del conocimiento y el encuentro ciudadano en torno a la cultura durante todo el Mes del Libro.

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