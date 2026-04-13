Expo Teje 2026: Así puedes asistir al evento sobre diseños, identidad y creatividad

13 abr. 2026 - 14:00 hrs.

Por segundo año consecutivo, Chile se convierte en el epicentro de la industria textil creativa de la región. Expo Teje 2026 reunirá durante dos días a una comunidad en plena expansión, donde el tejido se posiciona como una práctica contemporánea vinculada al diseño, la identidad y la creatividad, lejos de su imagen más tradicional.

El evento busca consolidarse como un punto de encuentro para la comunidad creativa, integrando tendencias globales y desarrollo del oficio. Los asistentes encontrarán todo tipo de lanas, artículos y tejidos, pero la propuesta va mucho más allá de la exhibición y venta de productos.

¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Expo Teje 2026 se realizará el sábado 25 y domingo 26 de abril en CentroParque, en Las Condes. Las entradas están disponibles a través de Passline y las inscripciones a talleres se gestionan en el sitio oficial www.expoteje.cl, donde también se puede encontrar toda la información del evento.

La programación incluye una completa oferta de talleres y experiencias para todos los niveles, desde principiantes hasta tejedores con conocimientos avanzados. Entre las técnicas que se podrán aprender destacan el crochet vertical, el tejido con mostacillas y otras propuestas orientadas a explorar nuevas formas de creación textil, todas con inscripción previa requerida.

El encuentro contará con la participación de figuras internacionales de renombre en el mundo del tejido, como Isabell Kraemer y Antonio de Beagle Knits. A ellos se suman exponentes locales que están marcando tendencia en Chile, como el Príncipe del Crochet y Jandi Gardiazabal.

Inspirado en referentes globales como Vogue Knitting Live, Barcelona Knits y Knit City Copenhagen, el recorrido propone un itinerario con hilados teñidos a mano, fibras nobles, herramientas especializadas y productos terminados. Entre las marcas participantes destacan Cabeza de Alfiler, Lanaland, Modista, Lanas Orquídea, Janome, Opal y Top Wool, además de firmas internacionales como Malabrigo, Tejer es Cool, Amano y La Bien Aimée.

Con esta edición, Expo Teje consolida su lugar como el encuentro más relevante de la industria en América Latina, apostando por un tejido que dialoga con el diseño contemporáneo y que convoca a una comunidad cada vez más diversa, joven y creativa.

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