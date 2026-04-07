A preparar las varitas: Llega a Chile "Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido"

07 abr. 2026 - 13:36 hrs.

Santiago está a punto de vivir algo que nunca antes había ocurrido en Chile ni en toda Latinoamérica. El mundo de Harry Potter llegará al Parque Quinta Normal de la mano de una experiencia que ya conquistó a millones de personas en distintos continentes, y que ahora tiene fecha confirmada para abrir sus puertas en la capital chilena. Se trata de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, un recorrido nocturno e iluminado inspirado en el icónico bosque de las películas, presentado por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever, en colaboración con LOTUS.

Una propuesta pensada para toda la familia que promete transformar uno de los parques más grandes y céntricos de Santiago en un escenario completamente mágico.

La experiencia no llega sin respaldo: más de dos millones de visitantes en todo el mundo ya la han vivido en países como el Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Estados Unidos y Canadá. Ahora es el turno de Chile, que se convierte en el primer país de la región en recibir este evento envolvente que combina tecnología, naturaleza y la magia del universo cinematográfico del joven mago.

¿Cómo es la experiencia?

El corazón de la experiencia es un sendero iluminado de un kilómetro que se activa al caer la noche. Luces encantadoras transforman el entorno natural del parque en un recorrido mágico al aire libre, pensado para que familias y fanáticos de todas las edades puedan sumergirse en el universo de la franquicia. La propuesta apuesta por una experiencia sensorial que mezcla la naturaleza con la fantasía, aprovechando el entorno verde del Parque Quinta Normal como escenario principal.

A lo largo del sendero, los visitantes irán descubriendo sorpresas inspiradas en algunos de los momentos más icónicos de las películas de Harry Potter y Fantastic Beasts. El recorrido incluye el encuentro con criaturas mágicas como hipogrifos y nifflers, además de muchas otras sorpresas que irán apareciendo a medida que se avanza por el bosque iluminado. Cada tramo está diseñado para generar asombro, tanto en quienes conocen la saga de memoria como en quienes se acercan al mundo mágico por primera vez.

Desde Fever, el entusiasmo por llegar a Chile es evidente. "Estamos encantados de traer este recorrido encantado al mercado chileno", afirmó César Ruiz, Manager regional de Fever Originals en Latinoamérica. El ejecutivo además destacó que "esta experiencia de nivel mundial será un evento inolvidable tanto para los habitantes de Santiago como para los que vengan de fuera", subrayando el alcance que se espera para una propuesta que ya demostró ser un éxito global.

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Al final del recorrido, la experiencia no termina ahí. Los visitantes accederán a una aldea temática con distintos puestos donde podrán elegir entre una selección de comida y bebida para cerrar la noche. También habrá una tienda de recuerdos con mercancía oficial y exclusiva disponible para comprar, una oportunidad para llevarse a casa algo del mundo mágico que acaban de recorrer.

La apertura está programada para el 24 de abril de 2026 en el Parque Quinta Normal de Santiago, por una temporada limitada que no hay que dejar pasar.

Así puedes adquirir entradas

En cuanto a las entradas, la venta general comenzará el miércoles 15 de abril de 2026. Sin embargo, desde ya los fans pueden unirse a la lista de espera para acceder de forma anticipada a través del sitio web HPForbiddenForestExperience.com. Quienes quieran ser los primeros en asegurar su lugar, esa es la opción más conveniente para no quedarse fuera de una de las experiencias más esperadas del año.

Hay además una oportunidad especial para los clientes de Caja Los Andes: el 13 de abril al mediodía comenzará una preventa exclusiva de 24 horas con un 20% de ahorro en las entradas.

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