Entradas para FIDAE 2026: Cómo comprar y cuánto cuestan

30 mar. 2026 - 15:07 hrs.

Entre el 7 y 12 de abril se desarrollará la esperada Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026, considerada como la principal exhibición aeroespacial, de defensa y seguridad de América Latina, y una de las más importantes de todo el mundo.

El evento se desarrollará en Base Áerea de Pudahuel, a un costado norte del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y quienes quieran asistir deberán comprar su ticket.

¿Dónde comprar entradas para la FIDAE?

Si deseas comprar entradas para la FIDAE 2026, debes acceder al sitio web del evento (pincha aquí) y, una vez adentro, tendrás que dar clic en "comprar aquí".

Desde el martes 7 de abril al jueves 9 de abril será la Exhibición Comercial, una plataforma de negocios para mayores de 18 años.

En tanto, el viernes 10 de abril, la Exhibición Comercial se enfoca a las delegaciones y visitantes profesionales. Por último, la Exhibición Aérea se realiza el sábado 11 y domingo 12 de abril, con acceso para el público general.

¿Cuánto cuestan las entradas?

El valor de las entradas depende del tipo de público y la jornada a la que se podrá asistir:

Visitante Profesional - Martes 7 : $39.200

: $39.200 Visitante Profesional - Martes 7 : $39.200

: Visitante Profesional - Jueves 9 : $39.200

Visitante Profesional - Viernes 10 : $39.200

: Visitante General - Domingo 12 : $13.440

: $13.440 Niños - Domingo 12 : $6.720

: $6.720 Tercera Edad - Domingo 12: $6.720

¿Cómo llegar a la FIDAE 2026?

Para asistir a la FIDAE tienes las siguientes opciones:

Vehículo particular: El estacionamiento en el evento cuesta entre $18.000 a $20.000 y en el exterior son $15.000.

El estacionamiento en el evento cuesta entre $18.000 a $20.000 y en el exterior son $15.000. Transporte prrivado: Turbus ofrecerá un viaje que costará $3.500 desde el Terminal Alameda Turbus.

Turbus ofrecerá un viaje que costará $3.500 desde el Terminal Alameda Turbus. Transporte público: A través de la Red Metropolitana de Movilidad (RED), deberás utilizar el recorrido 555, que inicia desde el Metro Pajaritos, o el 444, que comienza desde el intermodal Metro La Cisterna.

Todo sobre Panoramas