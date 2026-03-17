Creamfields Chile 2026 regresa: Conoce la fecha, dónde será y cuándo comienza la venta de entradas
Uno de los eventos de música más importantes del país confirmó su regreso: Creamfields Chile 2026 volverá a reunir a los artistas de música electrónica más destacados para celebrar todo un fin de semana.
Luego de más de dos décadas exitosas del festival de EDM, tecno y house, este 2026 se buscará elevar el nivel para celebrar con todo los 21 años de aniversario y prometen sorprender a sus asistentes en esta edición.
¿Cuándo y dónde se realizará Creamfields Chile 2026?
Durante el penúltimo mes del año, Creamfields Chile 2026 apuesta por tener un alto despliegue técnico y de nivel mundial, y además, quieren superar las experiencias pasadas de los fanáticos de la música electrónica.Ir a la siguiente nota
Desde la organización del evento confirmaron que el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el festival en el Club Hípico de Santiago, y mencionaron que la preventa comenzará pronto con un especial sistema de compra.
Para acceder a ella, debes inscribirte en www.creamfields.cl o haciendo clic aquí. Quien lo haga tendrá acceso prioritario y precios exclusivos para asegurar la entrada. Los detalles de cuándo se abrirá la preventa y los artistas los darán en las próximas semanas.
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