Creamfields Chile 2026 regresa: Conoce la fecha, dónde será y cuándo comienza la venta de entradas

17 mar. 2026 - 20:13 hrs.

Uno de los eventos de música más importantes del país confirmó su regreso: Creamfields Chile 2026 volverá a reunir a los artistas de música electrónica más destacados para celebrar todo un fin de semana.

Luego de más de dos décadas exitosas del festival de EDM, tecno y house, este 2026 se buscará elevar el nivel para celebrar con todo los 21 años de aniversario y prometen sorprender a sus asistentes en esta edición.

¿Cuándo y dónde se realizará Creamfields Chile 2026?

Durante el penúltimo mes del año, Creamfields Chile 2026 apuesta por tener un alto despliegue técnico y de nivel mundial, y además, quieren superar las experiencias pasadas de los fanáticos de la música electrónica.

Desde la organización del evento confirmaron que el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el festival en el Club Hípico de Santiago, y mencionaron que la preventa comenzará pronto con un especial sistema de compra.

Para acceder a ella, debes inscribirte en www.creamfields.cl o haciendo clic aquí. Quien lo haga tendrá acceso prioritario y precios exclusivos para asegurar la entrada. Los detalles de cuándo se abrirá la preventa y los artistas los darán en las próximas semanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Creamfields Chile ? (@creamfields_cl)

Todo sobre Panoramas