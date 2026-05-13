Subsidio de Gas Licuado: Gobierno confirma que entregarán vales físicos

13 may. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se zanjó la polémica por el pago del subsidio al gas licuado, destinado al 80% de la población más vulnerable, y que se comenzará a entregar a partir del primero de junio.

El beneficio de $27 mil, equivalente al precio de un cilindro de gas de 15 kilos, iba a ser entregado únicamente a través de la aplicación RUT Pay de BancoEstado, lo que generó duros cuestionamientos.

Parlamentarios aseguraron que la baja familiaridad con tecnologías digitales iba a generar inconvenientes para que los adultos mayores, quienes predominan entre los beneficiarios, accedieran a la ayuda.

Finalmente, el Gobierno confirmó que existirá un vale físico para que quienes así lo quieran puedan solicitar el subsidio de forma presencial en una Caja Vecina, y luego cobrarlo en una distribuidora de gas.

Cobro presencial a través de Caja Vecina

"Toda la población beneficiaria, es decir, 7,7 millones de hogares, el 80% del Registro Social de Hogares, podrá acceder a través de todas las plataformas que tiene disponible BancoEstado para las familias chilenas", comentó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

La autoridad de Gobierno agregó que todas las personas que tengan la posibilidad de recibir esta ayuda, "podrán poder acceder a un cupón de $27 mil, que se puede canjear en todos los locales adheridos" a BancoEstado.

Por su parte, el Presidente de la institución financiera, Mario Farren, aseguró que tienen una "especial preocupación por los casos de adultos mayores o usuarios que son menos digitalizados y que, por lo tanto, pudieran necesitar asistencia".

En esa línea, declaró que "a través de nuestra cadena de 600 sucursales de BancoEstado y BancoEstado Express" todas las personas que lo requieran podrán "recibir ayuda".

Farren agregó que tendrá la opción de cobrar el bono "a través de alguno de los medios digitales, que son dos (app de Banco Estado y RUT Pay) o a través de la obtención de un voucher en Caja Vecina, que permite cobrar este cupón de gas en alguno de los distribuidores que operan en todo el país".

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