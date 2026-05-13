"Nos pasaron por arriba": Senadora argentina comparó el Metro de Santiago con el Subte de Buenos Aires

13 may. 2026 - 15:07 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora argentina Patricia Bullrich generó debate en redes sociales tras publicar un video en el que destaca el funcionamiento del Metro de Santiago y lo compara con el Subte de Buenos Aires.

En el registro difundido a través de sus plataformas, la exministra de Seguridad puso el foco en la falta de inversión y en la necesidad de ampliar la red de transporte en la capital argentina, en medio de un escenario donde su nombre suena como posible candidata oficialista a jefa de Gobierno porteño en las elecciones de 2027.

"Vi el nivel de inversión que hicieron"

Los cuestionamientos surgieron tras su reciente visita a Chile, donde observó en terreno el desarrollo del sistema de transporte capitalino.

“Los subtes nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión“, lamentó Bullrich en un posteo en la red social X.

“La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años. Acá, en cambio, seguimos discutiendo parches“, apuntó, en una crítica tácita a la gestión de Pro en la Ciudad.

Y añadió: “Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado. Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo".

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos respaldaron su diagnóstico sobre el estado del transporte en Buenos Aires, otros cuestionaron la comparación con Chile y el tono de sus críticas.

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