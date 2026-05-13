Tienda de belleza cierra en Mallplaza Norte: Anuncian ofertas 3x2 antes de bajar sus cortinas

13 may. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva tienda bajará sus cortinas en el Mallplaza Norte, en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, sumándose a otros cierres recientes en centros comerciales.

Se trata de Sally Beauty, cuya sucursal ubicada en el recinto dejará de operar próximamente. El local funciona actualmente en horario de mall, es decir, de lunes a domingo entre las 10:30 y 20:30 horas.

Ofertas 3x2 en todos los productos de la tienda

La noticia fue dada a conocer por la usuaria de Instagram mamitaahorradora.cl, quien recomendó revisar previamente los precios en el sitio web de la marca antes de acudir, con el objetivo de evaluar si las promociones disponibles en tienda realmente resultan convenientes.

Esto, debido a que el local contará con ofertas 3x2 en todos los productos disponibles en la tienda física de Huechuraba hasta el 17 de mayo o agotar stock.

"Igual lo grabé porque bueno me da pena que cierre otro comercio más en el Mall Plaza Norte", dijo en su publicación Thalía, dueña detrás de la cuenta Mamita Ahorradora.

Sally Beauty es una cadena líder especializada en productos de belleza profesionales para el cabello, coloración, cuidado de la piel, uñas y herramientas eléctricas.

Ofrece marcas reconocidas como BaBylissPRO, Olaplex, Gelish e ION, tanto a estilistas como al público general, incluyendo también opciones veganas y cruelty-free.

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