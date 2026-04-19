Subsidio de Gas: Así será entregado el beneficio

19 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Una de las medidas anunciadas por el Gobierno luego del denominado "bencinazo" tras decidir no aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para paliar el precio de los combustibles, fue la entrega de gas a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable de la población.

Inmediatamente tras el anuncio, varias personas se agolparon en los municipios para exigir este beneficio; sin embargo, desde las municipalidades negaron conocer la forma en que se haría concreta la entrega del denominado "Subsidio de Gas".

Tras varias semanas de crítica transversal, fue recién el pasado miércoles 15 de abril cuando el Ejecutivo despejó algunas dudas al respecto, explicando la forma y las fechas en las que se hará entrega de esta ayuda.

Así será entregado el "Subsidio de Gas"

Luego de que el Presidente de la República, José Antonio Kast, realizara su cadena nacional sobre el "Plan de Reconstrucción Nacional", el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), fue consultado en Meganoticias Prime por este subsidio al gas licuado.

De partida, el jefe de gabinete se refirió a la fecha de entrega de este beneficio, indicando que estos dineros aún no se han repartido, ya que están destinados "para los meses más crudos de invierno, de junio en adelante".

En cuanto a la forma en que será entregado el subsidio al gas licuado, Alvarado descartó de la ecuación a las municipalidades, ya que informó que todo se entregará como una transferencia directa de dinero a los beneficiarios.

"El tema del gas se va a hacer a través de una glosa especial que consultamos con la Contraloría, vía Ministerio del Interior, con transferencias directas a los beneficiarios que están en el Registro Social de Hogares", señaló el secretario de Estado.

En específico, este depósito se realizará a una "tarjeta electrónica del BancoEstado, donde se van a reembolsar los fondos después a las compañías".

Finalmente, el ministro del Interior no se refirió a los montos de estas transferencias; sin embargo, se sabe que se entregará el equivalente a un cilindro de 15 kilos, el cual ha visto elevado su precio promedio desde los $28.650 de marzo hasta los $31.136 del presente abril.

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