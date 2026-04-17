Vuelven las lluvias a Santiago: Alejandro Sepúlveda adelanta cuántos milímetros caerían en la RM
¿Qué pasó?
El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para el país y se refirió a las precipitaciones que estaban pronosticadas para la jornada de este viernes en la Región Metropolitana.
¿Seguirá lloviendo en Santiago?
El comunicador se refirió a las leves precipitaciones que sorprendieron a los santiaguinos, indicando que no será necesario salir con paraguas, ya que en algunos sectores de la ciudad se extenderán por cerca de una hora más.
"Después de las 09:00 horas, tendremos nubosidad parcial. Volverá a brillar el sol dentro de estos nubarrones", recalcó el periodista especializado en meteorología.Ir a la siguiente nota
Para este viernes, se alcanzará una máxima de 24° con nubosidad parcial, aunque durante la tarde los cielos se cubrirán progresivamente
Vuelven las lluvias a Santiago
El periodista especializado en meteorología adelantó que las precipitaciones volverán esta semana a la RM, específicamente el domingo, después de las 15:00 horas.
Sobre cuántos milímetros (mm) podrían caer, el comunicador precisó que "entre 5 y 10 mm esperamos en sectores de la RM, por supuesto que en la cordillera un poquito más".
"Se mantendría la probabilidad hasta la madrugada del día lunes, entre las 02:00 y 03:00 de la mañana", indicó Sepúlveda sobre hasta qué hora podría llover.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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