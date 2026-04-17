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Vuelven las lluvias a Santiago: Alejandro Sepúlveda adelanta cuántos milímetros caerían en la RM

Nacional

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para el país y se refirió a las precipitaciones que estaban pronosticadas para la jornada de este viernes en la Región Metropolitana.

¿Seguirá lloviendo en Santiago? 

El comunicador se refirió a las leves precipitaciones que sorprendieron a los santiaguinos, indicando que no será necesario salir con paraguas, ya que en algunos sectores de la ciudad se extenderán por cerca de una hora más.

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"Después de las 09:00 horas, tendremos nubosidad parcial. Volverá a brillar el sol dentro de estos nubarrones", recalcó el periodista especializado en meteorología. 

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Para este viernes, se alcanzará una máxima de 24° con nubosidad parcial, aunque durante la tarde los cielos se cubrirán progresivamente

Vuelven las lluvias a Santiago

El periodista especializado en meteorología adelantó que las precipitaciones volverán esta semana a la RM, específicamente el domingo, después de las 15:00 horas

Sobre cuántos milímetros (mm) podrían caer, el comunicador precisó que "entre 5 y 10 mm esperamos en sectores de la RM, por supuesto que en la cordillera un poquito más".

"Se mantendría la probabilidad hasta la madrugada del día lunes, entre las 02:00 y 03:00 de la mañana", indicó Sepúlveda sobre hasta qué hora podría llover.  

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