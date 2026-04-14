Actualizan pronóstico de lluvias para la RM: ¿En qué sector y qué días podría llover?

14 abr. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, hizo una actualización del pronóstico del tiempo para los próximos días en la Región Metropolitana.

Aunque previamente había mencionado la posibilidad de precipitaciones "débiles" en algunas localidades del sector sur de la capital, ahora hizo una precisión en la información.

¿Cuándo y dónde podría llover en la Región Metropolitana?

Sepúlveda calificó como un "vaivén" las temperaturas para Santiago esta semana. Aunque este martes el "frío" se apoderó de la capital, con una máxima de 19° y un cielo nuboso, el miércoles las extremas serán de 28 y 9°, completamente despejado.

"El jueves variará de parcial a nublado, porque vuelven las precipitaciones a la zona centro-sur del país. El jueves en la tarde-noche ya podrían llegar a Chillán, y se nubla acá en Santiago", declaró.

Para el viernes 17 de abril se espera una nubosidad dispersa. "En la mañana está la probabilidad, por ahora, solo de precipitaciones en la cordillera de los Andes. Nada en la zona de Santiago", indicó el experto.

El sábado se nublará durante la tarde, y la máxima bajará a 20°. En esta jornada también aparece la probabilidad de precipitaciones en la cordillera después del mediodía.

El domingo nuevamente estará nuboso y podrían extenderse las lluvias del día anterior en la misma zona.

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