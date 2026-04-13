Anuncian posibles lluvias "débiles" para la Región Metropolitana: ¿Dónde y cuándo podrían registrarse?

13 abr. 2026 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anunció posibles precipitaciones para esta semana en la Región Metropolitana, a raíz de un sistema frontal que se arrastra desde el sur.

¿Cuándo podría llover en la Región Metropolitana?

El experto indicó que para el miércoles el cielo estará nuboso en la mañana y despejado en la tarde, con extremas de 28 y 11°. El jueves "comienza a nublarse nuevamente con 25°", agregó.

Pero será el viernes 17 de abril donde el panorama podría cambiar. "Llega un sistema frontal a la zona centro-sur del país y el día viernes alcanzaría sectores de la Región Metropolitana".

Ante la consulta de si caerán "gotitas", respondió que estas serán "muy débiles" en la cordillera y las provincias de Melipilla y Maipo. En cuanto al Gran Santiago, todavía no existe certeza, pero hay que estar atento, ya que el pronóstico puede ir cambiando.

Pero eso no es todo, el sábado "llega otro sistema frontal, un segundo de rápido avance, y también se acerca hasta la región de O'Higgins", por lo que no descarta la posibilidad de que pueda llegar a la capital.

Sin embargo, dijo que lo que puede confirmar por ahora es la caída de débiles gotas en sectores como Buin, Paine, Melipilla y San José de Maipo.

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