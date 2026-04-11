"Baja segregada": Emiten avisos de tormentas eléctricas, lluvias y ráfagas de viento en zonas de tres regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió tres avisos asociados a una "baja segregada" que dejará tormentas eléctricas, lluvias en corto período de tiempo y hasta ráfagas de viento en zonas de tres regiones del país.
Tormentas eléctricas, lluvias y ráfagas de viento
El primero de los avisos es el relativo a las tormentas eléctricas, las cuales se podrían hacer presentes entre la madrugada y la tarde del próximo martes 14 de abril en la totalidad de las regiones de Antofagasta y Atacama.
En tanto, el aviso de "viento normal a moderado" para zonas de Tarapacá y Antofagasta estará vigente desde la tarde de este sábado 11 hasta la noche del próximo martes 14 de abril.
A continuación se muestra la intensidad del viento expresada en km/h, de acuerdo a lo reportado por la DMC:
Región de Tarapacá
- Cordillera: 50-70 (martes 14).
Región de Antofagasta
- Cordillera Costa: 50-70 (sábado 11), 60-80 (domingo 12), 60-80 (lunes 13) y 60-80 (martes 14).
- Pampa: 25-40/ráfaga de 60 (martes 14).
- Precordillera: 60-80 (martes 14).
- Precordillera Salar: 40-60 (martes 14).
- Cordillera: 60-80 (martes 14).
Por último, la DMC emitió un aviso de "precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo" que se producirían entre la madrugada y la mañana del martes 14 de abril en zonas de las regiones de Antofagasta y Atacama.
En concreto, se esperan entre 1 y 3 milímetros para el Litoral, Cordillera Costa y Pampa de Antofagasta, además de entre 3 y 6 milímetros para el Litoral, Cordillera Costa, sectores de Valle y Pampa de Atacama.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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