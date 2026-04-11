"Solamente hoy en...": Meteorólogo de Megatiempo indica la única zona de la Región Metropolitana donde caerían precipitaciones

11 abr. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el meteorólogo de Megatiempo, José Bolbarán, entregó un detallado pronóstico para Santiago durante la emisión de Meganoticias Siempre Juntos, señalando que hay una zona de la Región Metropolitana en donde podrían caer precipitaciones durante esta misma jornada.

Días otoñales en la Región Metropolitana

El profesional comenzó explicando las "condiciones otoñales" que tendrá la capital durante el presente fin de semana y los primeros tres días de la próxima semana.

"Hoy (hubo) un amanecer bastante cubierto en Santiago, en la capital, con una mínima en torno a 10°, pero para ser exactos fue de 9.5° en Quinta Normal a eso de las seis y media de la mañana, y una máxima que esperamos para hoy en torno a los 22°", detalló.

A esto agregó que "si bien ahora está cubierto, durante la mañana va a comenzar a disipar esa nubosidad y le vamos a dar paso a cielo principalmente despejado para la jornada de hoy sábado".

"Para mañana domingo, algunas nubes van a adornar la capital, así que eso nos ayuda también a mantener una temperatura bastante agradable", ya que se alcanzarían los 24°. Sin embargo, inmediatamente advirtió que "la mínima va a estar un poco más fría respecto de hoy, con 8°".

Ya para el día lunes, "le damos la bienvenida a una nueva semana con cielos principalmente soleados", dijo respecto a la máxima de 26° que se alcanzará en dicha jornada, pese a que aún continuaría la presencia de algunas nubes.

Sin embargo, tras un día martes en el que se esperan unos 25°, la temperatura máxima del miércoles se elevará hasta los 27°, lo que es un fiel reflejo de "estos contrastes que vemos normalmente en esta época del año".

"Como vamos a tener algo de nubosidad durante estas jornadas, la temperatura máxima no rompe o no llega a valores tan extremos; sin embargo, cuando esta se va, por supuesto tenemos mayor radiación, un mayor calentamiento y esto genera que los termómetros suban respecto a los días anteriores", dijo Bolbarán.

¿Lloverá en la Región Metropolitana?

Pero ante estas condiciones otoñales, con unas mañanas de cielos completamente cubiertos, generan la duda de si lloverá prontamente en la ciudad de Santiago, cuestión que rápidamente fue descartada por el meteorólogo.

"Precipitaciones no se observan por lo pronto para la capital, solamente hoy en la alta montaña de la Cordillera de Los Andes podrían caer algunas precipitaciones", dijo respecto a posibles lluvias durante este mismo sábado en la RM.

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