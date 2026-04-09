Lluvia, llovizna y vientos de hasta 100 km/h: Estas son las zonas donde se registrarán precipitaciones este viernes

09 abr. 2026 - 16:20 hrs.

¿Qué pasó?

Las condiciones meteorológicas para este viernes 10 de abril presentan un panorama variado a lo largo del territorio nacional. Mientras gran parte de la zona central disfruta de temperaturas moderadas, diversos fenómenos de inestabilidad y el avance de masas de aire húmedo traerán precipitaciones y nubosidad importante a sectores específicos del país, desde el territorio insular hasta el extremo austral.

Llovizna en Valparaíso

En la zona central, el fenómeno de la vaguada costera marcará la pauta durante las primeras horas de la jornada. Se espera que la nubosidad baja penetre hacia los valles, provocando lloviznas locales en el litoral de la Región de Valparaíso.

Estas "garúas" matinales serán más persistentes en los sectores más altos de la Cordillera de la Costa, disipándose hacia el mediodía para dar paso a cielos nublados. Una situación similar se vivirá en el Archipiélago de Juan Fernández, donde la humedad generará lloviznas intermitentes durante gran parte del día.

Por otro lado, el territorio de Isla de Pascua (Rapa Nui) mantendrá su característica inestabilidad tropical. Para este viernes se proyectan lluvias ligeras y chubascos aislados, acompañados de una humedad que superará el 75%.

Aunque se esperan periodos de nubosidad parcial, el riesgo de precipitaciones se mantendrá vigente tanto en el día como en la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 23°C y 24°C.

¿Qué ocurre en la zona austral?

Finalmente, el extremo sur del país enfrentará las condiciones más rigurosas. En la Región de Magallanes, específicamente en las zonas de Torres del Paine y Punta Arenas, el paso de un sistema frontal mantendrá los cielos cubiertos con lluvia constante.

El ambiente se presentará frío y húmedo, propio de la temporada otoñal en la Patagonia, obligando a los habitantes y turistas a extremar las precauciones por suelos resbaladizos y visibilidad reducida en las rutas.

Viento en Punta Arenas

El fenómeno más preocupante para esa jornada será la intensidad del viento en la zona austral. Se ha emitido un aviso especial para la ciudad de Punta Arenas y sus alrededores, donde se esperan rachas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Este flujo de aire proveniente del oeste no solo intensificará la sensación térmica de frío, sino que también podría generar complicaciones en la navegación marítima y el transporte aéreo.

Se recomienda a la población asegurar techumbres y objetos que puedan ser arrastrados por las fuertes ráfagas, las cuales se mantendrán constantes durante el transcurso del viernes.

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