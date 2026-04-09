Se termina La Niña y aumenta probabilidad de un "Súper Niño" durante el invierno: ¿Cómo afectaría al país?

09 abr. 2026 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó el fin del fenómeno de La Niña y anticipó una transición hacia El Niño durante el invierno en el hemisferio sur del planeta.

Según el reporte, actualmente predominan condiciones neutrales, pero existe una alta probabilidad de que el escenario cambie en los próximos meses, incluyendo a Chile.

Alta probabilidad de El Niño para el invierno

De acuerdo a la actualización, existe un 60% de chances de que El Niño se desarrolle entre mayo y julio, cifra que aumenta a un 80% para el trimestre junio, julio y agosto.

Esto se explica por el aumento sostenido de la temperatura del océano Pacífico ecuatorial, lo que podría traer incluso la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte, conocido popularmente como "Súper Niño" o "Niño Godzilla"

El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que "significa que La Niña es pasado y la neutralidad va a ser súper breve (...) es casi una realidad que vamos a estar con El Niño en invierno".

¿Lloverá más en invierno?

El experto adelantó que "el hecho de que se instale El Niño durante el invierno no quiere decir que automáticamente se activen las lluvias", aunque sí aumenta la opción de precipitaciones en la zona central.



En esa línea, explicó que para que se generen precipitaciones se requiere un "acoplamiento" entre el océano y la atmósfera, lo que no siempre ocurre de forma inmediata. "Entonces, esto aumenta la incertidumbre respecto al pronóstico para el invierno en cuanto a las lluvias", aseguró.

¿Qué es el "Súper Niño"?

Sepúlveda detalló que "la probabilidad pasa de un 13% a un 25% hacia fines de año" para que se registre un fenómeno más fuerte, conocido como "Súper Niño", que ocurre cuando las temperaturas del mar superan en más de 2°C lo normal.

En esa línea, adelantó que "aumenta la probabilidad de tener un invierno normal en cuanto a precipitaciones, especialmente la segunda parte, julio, agosto y septiembre", pero también "la probabilidad de tener una primavera con más eventos de precipitaciones", indicó, incluyendo la época de Fiestas Patrias.

"Nunca habíamos tenido un Niño con todo el océano caliente (...) aumenta la probabilidad de más agua precipitable en general en las zonas centrales de Chile, con más ríos atmosféricos", cerró.

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