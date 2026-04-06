"Semana de transición": Anuncian disminución de las temperaturas desde este fin de semana en Santiago

06 abr. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada del otoño y el cambio de hora, los chilenos le dijeron adiós a la época veraniega, por lo que se aproxima una disminución en las temperaturas. Esto comenzará a ocurrir a fines de esta semana, cuando aparezca nubosidad y las máximas superen apenas los 20°C.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que entre este lunes y viernes las temperaturas máximas variarán entre los 27°C y 30°C, pero que todo cambiará el sábado, ya que la máxima será de solo 23°C.

El domingo la máxima sería de 22°C, lo que se debe principalmente a un sistema frontal que se hará presente desde la región de Ñuble hacia el sur, provocando cierta nubosidad en los cielos capitalinos.

De acuerdo a lo anterior, el experto señaló que esta será una "semana de transición. Cada vez más otoñal el pronóstico en la zona central del país".

¿Cuándo empieza el invierno en Chile?

Para este año, el solsticio de invierno está proyectado para el 20 de junio, lo que dará inicio a la nueva estación, que se extenderá hasta el equinoccio de septiembre.

Eso sí, las bajas temperaturas podrían empezar a sentirse con mayor fuerza a inicios de junio, puesto que el invierno meteorológico contempla los meses de junio, julio y agosto.

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