¿Sigue el calor o llega la lluvia?: Así estará el tiempo en Santiago la próxima semana

04 abr. 2026 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el fin de semana largo y el regreso a la rutina laboral y escolar, el tiempo será un factor a considerar en Santiago. La próxima semana estará marcada por temperaturas cálidas que mantendrán la tónica de los últimos días.

¿Cómo estará la semana en Santiago?

De acuerdo con el Centro Meteorológico Noruego YR, para el lunes 6 de abril se espera una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 12 °C, en una jornada completamente seca, ya que el pronóstico no considera lluvias para ese día en la capital.

El martes 7 de abril mostrará un leve aumento en las temperaturas, con una máxima que alcanzará los 30°C y una mínima de 15°C, manteniéndose el escenario sin precipitaciones en Santiago.

Durante el miércoles 8 de abril, las condiciones se mantendrán muy similares, con una máxima estimada de 29°C y una mínima de 16°C, nuevamente sin registros de lluvia según el pronóstico diario.

El jueves 9 de abril presentará un leve descenso térmico, con una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 15°C, conservando la tendencia de tiempo seco que marcará la semana.

Para el viernes 10 de abril, se anticipa una jornada más calurosa, con una máxima de 29°C y una mínima de 14°C, sin probabilidades de precipitaciones en la Región Metropolitana.

Para el sábado 11 de abril, el pronóstico anticipa un día con temperaturas que llegarán a los 26°C y una mínima cercana a los 15°C.

En tanto, el domingo 12 de abril se perfila con condiciones similares, con una máxima en torno a los 24°C y mínimas que rondarán los 13°C, cerrando la semana con atención puesta en posibles cambios para los días siguientes.

Condiciones secas en la capital

De acuerdo con el pronóstico disponible en el sitio meteorológico, no se observan lluvias previstas a lo largo de la semana, lo que confirma una seguidilla de días estables en la capital.

Este escenario refuerza la presencia de condiciones secas y sin eventos meteorológicos relevantes. Hasta el momento, el reporte del tiempo disponible en el portal no indica cambios significativos, manteniéndose la atención puesta en la evolución del pronóstico para los días posteriores.

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