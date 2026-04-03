"Podríamos tener hasta finales del año El Niño instalado": Jaime Leyton explica la llegada del fenómeno que traería más lluvias

03 abr. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó la creciente probabilidad de que el fenómeno de "El Niño" llegue a Chile y se extienda hasta después del invierno.

Según datos de organismos internacionales, existe un 80% de probabilidad de que el evento meteorológico se instale en nuestro país, lo que traería una mayor cantidad de precipitaciones.

¿Cuándo llegaría El Niño a Chile?

El experto mostró tablas trimestrales para ejemplificar la llegada del fenómeno meteorológico. Por ejemplo, en el trimestre marzo-abril-mayo, hay un 8% de probabilidad.

Sin embargo, en el trimestre de abril-mayo-junio la probabilidad se eleva a un 47%. En tanto en el trimestre de junio-julio-agosto, en época de pleno invierno, las probabilidades alcanzan un 80%.

Don Jaime explicó que una probabilidad significativa para que se pueda instalar "El Niño", en el área meteorológica, ocurre cuando por sobre el 60%.

Incluso en los trimestres de los meses de primavera, la probabilidad del evento meteorológico está por sobre el 70%. "Podríamos tener hasta finales del año El Niño instalado", afirmó Leyton, asegurando que con este evento "la zona central, desde Coquimbo hasta el Biobío y La Araucanía, presenta entre un 61% y 70% de probabilidad que sea un invierno lluvioso".

Los problemas que traería "El Niño" en los meses de primavera

Aunte el posible aumento de las lluvias, Jaime Leyton recalcó que "el problema es que estas continúen en primavera, lo cual no es beneficioso para la agricultura, porque se deterioran los cultivos, sobre todo los de exportación".

"Hubo un año en que se perdió un gran porcentaje de las hortalizas por una extensión en las precipitaciones, porque se inundan y se pudren", agregó el meteorólogo sobre los efectos negativos de la abundancia de lluvias después del invierno.

Por último, y si Chile presenta escasez hídrica, el experto afirmó: "Hay una discusión que está en el límite entre que sí y no, pero no estamos en una situación abiertamente de escasez hídrica".

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