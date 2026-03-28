Más lluvias y temperaturas más cálidas: Sube probabilidad de que fenómeno "El Niño" llegue a Chile en 2026

28 mar. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que, de acuerdo a los datos de organismos internacionales, existe un 80% de probabilidad de que el fenómeno de "El Niño" se posicione en Chile junto con la llegada del invierno.

Este fenómeno meteorológico afecta principalmente al desarrollo normal de las temperaturas y las precipitaciones, por lo que su retorno al país generaría cambios significativos en la zona central a partir del mes de junio.

¿Cuándo volverá el fenómeno de "El Niño"?

Matías Pino, meteorólogo de la Oficina de Servicios Climáticos de la DMC, explicó que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) actualizó al alza la probabilidad de que "El Niño" llegue a Chile en 2026.

Según dicha proyección, el fenómeno "ya estaría posiblemente posicionándose para el trimestre de junio-julio-agosto con una probabilidad de un 80%, y afectando hasta el trimestre diciembre-enero-febrero del 2026-2027".

¿Cómo afectará "El Niño" a Chile?

Pino explicó que "El Niño" trae para el invierno "mayores precipitaciones en la zona centro y centro-sur de nuestro país; esto quiere decir que podríamos estar bajo presencia de inviernos más lluviosos o por sobre lo normal para cada estación meteorológica".

"Ahora, si lo vemos para la temperatura, tenemos un comportamiento más cálido para el sector del valle y más frío para el sector de la costa de todo nuestro país", añadió.

Revisa en detalle la explicación de la DMC

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