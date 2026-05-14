BancoEstado inaugura nueva sucursal Express en la región Metropolitana: ¿Dónde estará ubicada?

14 may. 2026 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

BancoEstado anunció la inauguración de una nueva sucursal de BancoEstado Express en la Región Metropolitana, iniciativa que busca fortalecer el acceso a servicios financieros en el sector.

¿Dónde está ubicada la nueva sucursal?

La nueva sucursal estará ubicada en Avenida Concepción 96, en la comuna de Colina, en un punto estratégico entre Avenida Concepción y calle Ruiz Tagle.

En el sector se emplazan diversos servicios y comercios, entre ellos una sucursal de BancoEstado, el supermercado Tottus y el centro cultural de Colina, lo que refuerza su carácter de polo de atención para la comunidad.

La apertura de este punto de atención forma parte de la estrategia del banco estatal para ampliar su cobertura y acercar sus servicios a más personas, especialmente en comunas en crecimiento.

Designación en el Consejo Directivo de BancoEstado

En paralelo, BancoEstado informó en el mes de abril sobre la incorporación de un nuevo integrante en su Consejo Directivo.

La entidad comunicó que, a partir del jueves 16 de abril, el exministro de Justicia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Carlos Maldonado, fue designado como consejero y miembro del Consejo Directivo de BancoEstado para el período 2026-2030.

La designación fue realizada por el Presidente de la República, José Antonio Kast.

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