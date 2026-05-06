Cuenta RUT: ¿Cuánto es la comisión por compras en el extranjero?

06 may. 2026 - 20:00 hrs.

La Cuenta RUT de BancoEstado no solo es la tarjeta más utilizada para las finanzas diarias, sino que también se ha convertido en una herramienta clave para realizar compras internacionales, pagar suscripciones digitales o viajar fuera del país.

Para aprovechar al máximo este producto financiero sin llevarse sorpresas, es fundamental conocer cómo funciona su estructura tarifaria, la cual no exige un cobro fijo de mantención mensual, pero sí aplica comisiones específicas según el tipo de uso.

¿Cuál es la comisión por comprar con la Cuenta RUT en el extranjero?

De acuerdo al BancoEstado, se aplica una comisión equivalente al 1,9% del monto total de cada transacción que tenga carácter internacional, con un cobro mínimo de US$0,5 por operación. Esta tarifa se aplica en los siguientes escenarios:

Compras presenciales en comercios físicos fuera de Chile.

Giros de dinero en cajeros automáticos en el extranjero.

Compras por internet desde Chile en comercios internacionales (como AliExpress, Amazon, servicios de streaming o aplicaciones).

Esta se cobra al momento de la compra y aparece en la cartola en pesos chilenos, calculadas según el tipo de cambio vigente el día de la transacción. Además, activar el uso internacional de la tarjeta no afecta la gratuidad de las transacciones en Chile.

¿Cuáles son las transacciones gratuitas con la Cuenta RUT?

A nivel nacional, se han liberado de costo una gran cantidad de operaciones, siempre y cuando se utilice la red propia del banco o sus canales digitales:

Transferencias de fondos: totalmente gratis hacia cuentas de BancoEstado y también hacia cuentas de otros bancos.

totalmente gratis hacia cuentas de BancoEstado y también hacia cuentas de otros bancos. Giros de dinero: sin costo en sucursales BancoEstado, BancoEstado Express, CajaVecina y cajeros automáticos de BancoEstado.

sin costo en sucursales BancoEstado, BancoEstado Express, CajaVecina y cajeros automáticos de BancoEstado. Consultas: revisar el saldo o pedir cartolas es gratis en la App, sitio web, CajaVecina y cajeros propios.

revisar el saldo o pedir cartolas es gratis en la App, sitio web, CajaVecina y cajeros propios. Compras locales: pagar con RedCompra, WebPay, Compraquí o Rutpay no tiene ningún cobro extra.

pagar con RedCompra, WebPay, Compraquí o Rutpay no tiene ningún cobro extra. Reposición de plástico: cambiar la tarjeta por deterioro es gratis si se presenta el plástico antiguo en una sucursal.

¿Qué transacciones con la Cuenta RUT tienen costo?

A pesar de la amplia gratuidad, existen algunas transacciones específicas que mantienen un valor asociado:

Giros en otros bancos: retirar efectivo en un cajero automático que no sea de BancoEstado cuesta $300.

retirar efectivo en un cajero automático que no sea de BancoEstado cuesta $300. Consulta de saldo en otros bancos: revisar cuánto dinero tienes en un cajero de otra entidad tiene un valor de $100.

revisar cuánto dinero tienes en un cajero de otra entidad tiene un valor de $100. Reposición por extravío o robo: solicitar una nueva tarjeta por pérdida o hurto en una sucursal cuesta $1.000.

solicitar una nueva tarjeta por pérdida o hurto en una sucursal cuesta $1.000. Cartolas presenciales: pedir un duplicado físico de tu cartola en una sucursal tiene un valor de 0,05 UF + IVA. (Para este cobro se utiliza el valor de la UF del último día del mes anterior).

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