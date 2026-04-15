Comienzan los cambios en la Cuenta RUT: Este es el cobro que se elimina

15 abr. 2026 - 07:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado se ha consolidado como el principal medio de pago en Chile, por lo que recientemente anunció un cambio histórico que beneficiará a sus más de 15,5 millones de clientes a lo largo del territorio nacional.

Esta nueva medida busca generar un alivio directo en los bolsillos de los usuarios y fortalecer la modernización digital de la institución, impulsando a este producto como líder en inclusión financiera.

¿Cuál es el cobro que se elimina de la Cuenta RUT?

A partir de este miércoles 15 de abril de 2026, BancoEstado eliminará el cobro de $300 pesos que se aplicaba a las transferencias electrónicas (TEF) desde la Cuenta RUT hacia otros bancos dentro del territorio nacional, indica el comunicado oficial.

La magnitud de esta decisión responde al alto volumen de operaciones diarias de los usuarios, quienes en la actualidad realizan más de 28 millones de transferencias mensuales hacia otras instituciones bancarias, cifra que experimentó un alza del 32% durante el último año.

"El objetivo es hacerles la vida fácil a todos los chilenos usuarios del sistema financiero. Ese también es nuestro rol: ser líderes en empujar iniciativas que faciliten, acerquen y bancaricen y que beneficien a todos", afirmó el presidente de la entidad, Mario Farren.

¿Qué cobros de la Cuenta RUT se mantienen?

Es importante tener en cuenta que, si bien las transferencias a otros bancos serán gratuitas, la institución precisó que algunos cargos asociados a servicios específicos mantendrán sus valores actuales:

Giros en cajeros automáticos de otros bancos.

Operaciones y compras internacionales.

Reposición de la tarjeta física por pérdida o robo.

Además, cabe recordar que la CuentaRUT ya ofrece costo cero para todas las operaciones realizadas dentro del ecosistema de BancoEstado, como transferencias entre clientes del mismo banco y giros en su red propia (cajeros, sucursales, oficinas Express y CajaVecina).

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