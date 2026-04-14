Cuenta RUT: ¿Se puede pagar en cuotas?

14 abr. 2026 - 19:00 hrs.

La cuenta RUT es una de las herramientas financieras más comunes e importantes en territorio nacional, debido a la cantidad de facilidades que ofrece a sus usuarios.

Esta herramienta financiera de BancoEstado contempla múltiples beneficios que van desde las transferencias a costo cero entre cuentas de la misma banca hasta descuentos en comercios adheridos.

Según BancoEstado, esta cuenta de tipo vista permite administrar el dinero de forma rápida y segura, por medio de múltiples canales presenciales y digitales.

¿Se puede pagar en cuotas con la cuenta RUT?

De acuerdo con información oficial, bajo los parámetros de la cuenta RUT no es posible hacer pagos en cuotas. La marca de la tarjeta es VISA débito y no funciona como una tarjeta de crédito.

En tanto, será posible hacer compras o girar tanto en Chile como en el extranjero, pero solo por los montos que se encuentren disponibles en la cuenta del emisor.

Beneficios de la Cuenta RUT

A pesar de que la tarjeta VISA de la cuenta RUT no permite pagar o comprar en cuotas, sí tiene otras ventajas para sus clientes. Entre ellas se encuentran las compras presenciales y online en cualquier comercio nacional e internacional.

Otro de sus puntos positivos es que, para su obtención, no se necesitan requisitos de renta ni antecedentes comerciales. Solo basta con ser chileno o extranjero con Cédula de Identidad Nacional vigente y tener una edad igual o superior a los 12 años.

Asimismo, contempla descuentos en áreas como cultura y entretenimiento (deportes, eventos y cine), beneficios en más de 60 entidades comerciales y alianzas con marcas como Unimarc, JetSmart y Dr. Simi.

La última versión de la cuenta RUT permite usos 100% digitales, con el uso del formato BE Pay, sin requerimientos de tarjeta física o plástico para realizar compras.

Todo sobre Cuenta RUT