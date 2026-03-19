Cuenta RUT: ¿Qué tipo de cuenta es?

19 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Uno de los productos más populares de BancoEstado es la Cuenta RUT, debido a su facilidad de apertura y que es necesaria para recibir diferentes beneficios.

Sin embargo, muchas veces surgen confusiones a la hora de proporcionar los datos exactos para recibir un depósito, por lo que es importante tener claro qué tipo de cuenta es.

¿Qué tipo de cuenta es la Cuenta RUT?

La página oficial de BancoEstado indica que, para transferencias desde otros bancos, es una cuenta vista y su número es el RUT del titular sin el dígito verificador.

Ejemplo: Si tu RUT es 12.345.678-9, el número de cuenta que debes proporcionar a la persona que hará la transferencia es N°12345678.

La situación cambia completamente cuando la operación se realiza entre clientes de BancoEstado. Si el emisor también opera desde esta plataforma, solo tendrá que seleccionar la opción “CuentaRUT” como destino.

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