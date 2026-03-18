Cuenta Rut: ¿Cuánto es el máximo de dinero que puedo tener?

18 mar. 2026 - 20:00 hrs.

La Cuenta RUT de BancoEstado es el producto estrella de la entidad financiera. Se trata de una cuenta bancaria que puede abrirse sin pagar costos de apertura ni de mantención.

Para obtener una de estas cuentas tipo vista, solo se debe presentar la cédula de identidad nacional, la cual no puede estar ni bloqueada ni caducada. No es necesario acreditar renta ni antecedentes comerciales.

Una vez hecha la apertura, se tendrán todas estas ventajas:

Tarjeta de Débito : digital o física.

: digital o física. Se obtienen: beneficios y descuentos en comercios adheridos.

beneficios y descuentos en comercios adheridos. Giros a costo cero : disponible en Cajeros Automáticos BancoEstado, CajaVecina, Cajas de Oficinas BancoEstado Express y Cajas de Sucursales.

: disponible en Cajeros Automáticos BancoEstado, CajaVecina, Cajas de Oficinas BancoEstado Express y Cajas de Sucursales. Transferencias a costo cero : disponible entre cuentas BancoEstado.

: disponible entre cuentas BancoEstado. Compras presenciales y online: en cualquier comercio nacional o internacional.

Monto máximo de dinero en la Cuenta Rut

Debido a los pocos requisitos que se exigen para abrir una Cuenta RUT, existen algunas restricciones adicionales respecto a otros tipos de cuenta (ya sean corriente o ahorro). En este sentido, se contemplan dos límites a nivel operacional: de abonos o depósitos y de saldo.

Respecto a los abonos y depósitos, BancoEstado establece que “la suma no debe exceder de $4.000.000 en el mes calendario. Este contador de límites se renueva el primer día de cada mes”.

En cambio, el monto máximo de saldo permanente “no puede ser mayor a $5.000.000”. Los dos límites antes descritos deben ser cumplidos de forma simultánea.

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