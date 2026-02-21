¿Quiénes reciben el pago presencial del Aporte Familiar Permanente?

21 feb. 2026 - 17:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente se entrega a todas aquellas personas que para diciembre pasado hayan recibido el Subsidio Familiar (SUF), Asignación Familiar o Maternal, o pertenezcan al Subsistema de Seguridades y Oportunidades o a Chile Solidario.

El monto del también conocido como exBono Marzo es de $66.834, se entrega de forma automática y sirve para ayudar a las familias con menores ingresos.

El beneficio se puede percibir por cada carga o grupo, dependiendo del tipo de beneficiario:

Personas con asignación familiar o SUF : un aporte por cada carga familiar o causante.

: un aporte por cada carga familiar o causante. Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario: reciben un aporte por familia.

¿Quiénes reciben el pago en la Cuenta RUT?

De acuerdo a ChileAtiende, el Aporte Familiar Permanente se recibe en la Cuenta RUT vigente cuando el destinatario no es beneficiario habitual del Instituto de Previsión Social (IPS).

A su vez, las personas que el año 2025 hayan recibido este aporte en la Cuenta RUT y en este 2026 les corresponda nuevamente, recibirán el beneficio automáticamente en su cuenta siempre que siga vigente.

En cambio, las personas que sí sean beneficiarias del IPS y cumplan con los requisitos recibirán el aporte “de la misma manera como reciben esas ayudas estatales”.

¿Cómo saber si me corresponde el Aporte Familiar Permanente de forma presencial?

Quienes no sean beneficiarias del IPS y no tengan la cuenta, el aporte se hará de forma presencial, en el lugar y hora establecidos en www.aportefamiliar.cl. Esto comenzó el pasado 16 de febrero.

Las personas que tengan la Cuenta RUT inactiva también recibirán su pago de forma presencial. Si ese es el caso, deberá consultar en la página web del beneficio, ingresar el RUN y fecha de nacimiento, y observar cuál es la fecha y local de pago asignado “una vez que se publiquen las nóminas”.

Finalmente, quienes deseen pueden renunciar a recibir el pago en la Cuenta RUT hasta el 28 de febrero de 2026, a través de este enlace (pulsa aquí).

