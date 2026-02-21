Subsidio Eléctrico: ¿Cuánto baja la cuenta de luz para los beneficiarios?

21 feb. 2026 - 15:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico es un beneficio transitorio que permite a las familias más vulnerables del país acceder a un descuento semestral para paliar las alzas en las cuentas de la luz tras el descongelamiento de las tarifas eléctricas.

Actualmente, el subsidio se está entregando a quienes postularon en la cuarta convocatoria, por lo que en su cuenta de febrero verán reflejado el descuento correspondiente a todo el primer semestre de este 2026.

¿Cuánto baja la cuenta de la luz con el subsidio?

Los montos que entrega el Subsidio Eléctrico se calculan según la cantidad de integrantes que tiene el hogar beneficiado, de acuerdo a la información del Registro Social de Hogares (RSH).

En el caso de la cuarta convocatoria, los montos son los siguientes:

Hogares de 1 integrante: $30.270 .

. Hogares de 2 a 3 integrantes: $39.348 .

. Hogares de 4 o más integrantes: $54.486.

Así entonces, la rebaja en la cuenta de la luz corresponde a este monto asignado según la cantidad de integrantes de la familia; sin embargo, el descuento funciona de una forma particular.

En concreto, el descuento se aplica de una sola vez en la primera boleta desde que se recibe el beneficio. Por lo tanto, si la familia queda con un saldo a favor, este restante se descuenta en la boleta siguiente y así hasta extinguir el monto total que entregó el subsidio.

