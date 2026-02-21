Pago a cuidadores: ¿Cómo acceder a los pagos mensuales?

21 feb. 2026 - 12:00 hrs.

El Programa de Pago a Cuidadores de Personas con Discapacidad, también conocido como estipendio, entrega mensualmente un monto máximo de $32.991 para los cuidadores de una persona con dependencia severa.

El dinero entregado por este programa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia no es imponible ni constituye renta y, además, es compatible con otros beneficios del Estado que no tengan el mismo propósito.

La postulación al estipendio la realiza el equipo médico del centro de atención primaria de salud de la persona con dependencia y se paga por el Instituto de Previsión Social (IPS) a través de un depósito.

¿Cómo acceder a los pagos mensuales del beneficio?

Para que un cuidador pueda acceder a estos pagos, la persona con dependencia (la causante del beneficio) debe cumplir con los siguientes requisitos simultáneos:

Estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (CESFAM, CECOF, posta rural, otro).

Tener un cuidador o cuidadora que no recibe remuneración .

. No encontrarse institucionalizada en un establecimiento de larga estadía para adulto mayor o en otra institución de larga estadía para personas de menor edad.

Si se cumple con esto, recibirás el estipendio desde el mismo mes de la fecha de concesión y su pago se extenderá hasta que se sigan cumpliendo los requisitos y exista disponibilidad económica de las leyes de presupuesto del sector público.

