Gala Viña 2026: Estos son los looks que más sorprendieron en la alfombra roja de Viña del Mar
Más de 100 looks pasaron por la Gala del Festival de Viña del Mar, pero algunas de las celebridades que caminaron en la alfombra roja sorprendieron con sus vestimentas.
Los vestuarios de Kattseye, Q_ARE y Pamela Díaz son algunos de los que dieron más que hablar en el glamuroso evento que se realizó en el Sporting Club.
Este año, los famosos arribaron a la Gala 2026 con diversas propuestas que impactaron en las redes sociales y aquí te contamos cuáles fueron los que más causaron sorpresa.
Los 10 looks que más sorprendieron en la Gala de Viña 2026
A continuación, te mostramos los 10 looks de los famosos que más sorprendieron en su paso por la Gala de Viña 2026:
Karen Doggenweiler y Rafael Araneda
Katteyes
Fran Maira
Q_ARE
Pablito Pesadilla
Skar Labra
Millaray Viera
Enzo Ferrada
Pamela Díaz
Jean Philippe Cretton
