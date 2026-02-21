Se robaron todas las miradas: Las parejas que deslumbraron con sus looks en la Gala del Festival de Viña 2026

21 feb. 2026 - 07:00 hrs.

La noche de este viernes se celebró la esperada Gala del Festival de Viña del Mar 2026, la que contó con la presencia de destacadas figuras del espectáculo nacional, que desfilaron por la alfombra roja.

El evento se realizó en el Sporting Club y con público presente, que tuvo la oportunidad de fotografiar y disfrutar del paso de las celebridades hasta altas horas de la noche.

Las que se robaron todas las miradas fueron las parejas de famosos, como por ejemplo, María José López, que desfiló con su pololo Lucas Lama.

Otra de las parejas más esperadas de la jornada fue la conformada por Emilia Dides y Sammis Reyes, que en los últimos días se convirtieron en padres.

Estas fueron las parejas que deslumbraron en la Gala de Viña 2026

María José "Coté" López y Lucas Lama

Álvaro Ballero y María José Reyes

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda

Emilia Dides y Sammis Reyes

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda

