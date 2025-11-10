Es modelo y tiene 28 años: Conoce quién es Lucas Lama Von Der Forst, la nueva pareja de Coté López

10 nov. 2025 - 21:15 hrs.

Ya es oficial, María José "Coté" López puso fin a su soltería. La empresaria confirmó su nueva relación al asistir a la "Noche de Combos 2" acompañada de un joven influencer, con quien ya había sido vista en el lanzamiento de la revista "Atrévete Woman".

Aunque en un principio se especuló que su acompañante era solo un amigo, las dudas se disiparon durante el evento de boxeo, cuando la kiss cam los enfocó y ambos sorprendieron al público con un apasionado beso. Cabe destacar que, en el mismo lugar, también se encontraba su exmarido, Luis "Mago" Jiménez.

Tras el comentado episodio, muchos comenzaron a preguntarse por la identidad del galán, y no pasó mucho tiempo antes de que se revelara que se trata de Lucas Lama Von Der Forst, quien es varios años menor que la rubia.

¿Quién es Lucas Lama Von Der Forst?

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Lucas cursó Ingeniería en Administración de Empresas durante cuatro años en Duoc UC, sin embargo, decidió congelar la carrera. Desde hace tiempo, ha enfocado su vida laboral en el modelaje y en la promoción de fiestas y eventos.

En paralelo, ha desarrollado experiencia en el área de ventas, especialmente en artículos electrónicos, productos de gimnasio y vestuario tanto masculino como femenino. El joven se describe a sí mismo como una persona "alegre, con mucho carisma, proactiva, organizada y excelente compañero de equipo".

En su cuenta de Instagram, se puede ver que Lucas es un apasionado del boxeo y del deporte en general, practicando distintas disciplinas. En cuanto a la edad, el modelo tiene 28 años, mientras que Coté López tiene 36.

