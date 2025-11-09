¿Relación confirmada?: La romántica foto que compartió Coté López junto a joven influencer
La empresaria e influencer, María José "Coté" López, protagonizó uno de los momentos más comentados en el evento "Noche de Combos 2", realizado el viernes pasado y al que llegó en compañía de Lucas Lama Von der Forst, un creador de contenido de redes sociales de 28 años.
La situación que dejó sorprendidos a los asistentes fue cuando la "Kiss Cam" del recinto apuntó a la pareja, quienes terminaron por darse un beso, desatando la euforia de los asistentes.
¿Se confirmó el romance entre Coté López y Lucas Lama?
La expareja de Luis "Mago" Jiménez utilizó su cuenta de Instagram para compartir registros de una boda a la que asistió.
Una vez más, Coté López no estuvo sola, sino que estuvo en compañía del joven influencer, con quien se tomó una particular fotografía.
En concreto, ambos aprovecharon la ocasión para demostrar su amor, hecho que quedó registrado en una fotografía que la empresaria subió a sus redes sociales donde salen besándose.
Si bien la captura daría a entender que ambos están juntos, aún ninguno de los dos lo confirma de manera oficial.
