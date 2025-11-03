"En cualquier minuto me echan": Coté López grabó el distendido panorama que tuvo en su exclusivo condominio

03 nov. 2025 - 16:44 hrs.

Un divertido video fue el que subió a sus redes sociales la influencer Coté López, en el que aparece disfrutando de uno de los espacios comunes del exclusivo condominio en el que vive junto a sus hijos, ubicado en la zona norte de la región Metropolitana.

Recordemos que Coté vive, al igual que otros famosos del espectáculo nacional, en Chicureo, uno de los sectores más acomodados de la comuna de Colina, el cual es hogar de otras figuras de nuestro jet set criollo como Pamela Díaz, Thiago Cunha, entre otros.

"En cualquier minuto me echan"

Durante la soleada tarde de este domingo 2 de noviembre, Coté subió un video en el que aparece a bordo de su moto roja, que además de movilizarla a ella, también movía un pequeño parlante en el cual la influencer llevaba música de reggaeton a todo volumen.

"Mi gente, así ando. Con el parlante aquí dando una vueltecita por el condominio. Muy rico, en cualquier minuto me echan en todo caso", expresó entre risas Coté, mientras caminaba por encima de un predio verde.

Luego, caminó hasta llegar a una enorme trampa de arena, la cual se encuentra ubicada estratégicamente ubicada en el espacio, ya que allí algunos vecinos practican golf.

"Estos son los hoyos del golf porque acá juegan golf", dijo la empresaria, sentándose en el borde dando un gran suspiro, disfrutando de la hermosa vista al valle metropolitano.

