Luis Jiménez se sincera sobre sus sentimientos hacia Coté López: "Ya no creo que volveré con ella"

31 oct. 2025 - 21:15 hrs.

El exfutbolista Luis Jiménez se sinceró sobre sus sentimientos por María José López, a poco más de un año de confirmar su quiebre matrimonial. Cabe recordar que el "Mago" mantiene actualmente un romance con la influencer Disley Ramos, relación que comenzó al interior de un reality show.

Fue justamente durante una conversación con su actual pareja que Jiménez hizo reveladoras declaraciones respecto a su vida amorosa. "Siempre pensé que iba a estar solo hasta el final. En algún momento pensé que iba a estar solo por un tiempo y después volver con la Jose", le contó a Ramos.

La confesión del deportista sorprendió a su pareja, quien le contestó tímidamente con un "y puede ser" de acuerdo a lo compartido por Canal 13. Sin embargo, Jiménez dejó en claro que las ideas de retomar su relación con Coté López ahora están en el pasado.

"No, ya no creo que volveré con ella. He aprendido a no cerrar cosas definitivamente, por el hecho de que pueden volver a pasar o pueden llegar a pasar. Siempre creí que iba a volver a con ella de alguna manera, en algún momento", explicó.

En esa misma línea, el exfutbolista agregó que junto a su exesposa y madre de varios de sus hijos "estamos bien los dos. Siento que esa etapa ya pasó, ya partió, ya fue. Y de cierta forma, me da gusto que sea así, es más sano, mucho mejor para los niños, que es lo más importante para ella y para mí".

Finalmente, Disley agradeció la sinceridad del "Mago" y le expresó que se proyecta a su lado como pareja por mucho tiempo más. "Si quieres vivir algo bonito conmigo, acá estoy. Hoy día quiero estar contigo, quiero tolerarlo, quiero vivirlo. Quiero estar para ti y quiero que me elijas", afirmó la influencer.

Todo sobre Famosos chilenos