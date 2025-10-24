¿Se casaría con Disley Ramos? Luis Jiménez sorprende con categórica respuesta sobre un posible segundo matrimonio

24 oct. 2025 - 17:16 hrs.

Luis Jiménez entregó una respuesta categórica cuando Gissella Gallardo le preguntó si volvería a casarse. El exfutbolista mantiene actualmente un romance con la influencer Disley Ramos, relación que comenzó durante el encierro del reality show en el que ambos participaban.

El "Mago" fue uno de los famosos presentes en el evento benéfico "Cásate por la causa", organizado por la Fundación Oncológica en apoyo al Instituto Nacional del Cáncer. La instancia incluye un desfile en que famosos caminan por la pasarela luciendo vestidos y trajes de novio.

Luis Jiménez sorprende con categórica respuesta sobre posibilidad de un segundo matrimonio

Para la ocasión, el empresario lució un traje de chaqueta negra y pantalón blanco de Sastrería Calabresse, que combinó con una humita negra y una flor rosada en la solapa, color que simboliza la lucha contra esta enfermedad.

En este contexto, Jiménez se encontró con Gallardo, panelista del programa "Hay que decirlo" en el backstage del desfile. "¿Viniste solo?", le consultó, y acto seguido, insistió: "¿solo, solo?". Frente a esto, el "Mago" buscó desviar la conversación diciendo: "Gisse, ya po…".

Tras consultarle sobre los detalles de su look, la comunicadora descolocó al exjugador de La Roja con una pregunta que involucraba directamente a su pareja y los planes que tiene a futuro: "¿Lo usarías con la Disley? ¿A casarte…?".

Visiblemente incómodo, Jiménez descartó tajantemente la posibilidad de llegar al altar con la creadora de contenido. "No me voy a casar, nunca más. Ya me casé una vez", afirmó, sorprendiendo a Gissella.

Recordemos que Luis se casó con María José "Coté" López en una pomposa boda en junio del 2018, por la iglesia, a 12 años de haber contraído matrimonio en primera instancia en una sencilla y discreta boda en Italia.

