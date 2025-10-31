Disley Ramos se sincera sobre las comparaciones con Coté López y revela si le gustaría conocerla: "Cada una tiene lo suyo"

31 oct. 2025 - 17:15 hrs.

Tras salir del encierro del reality show donde nació su romance, Disley Ramos y Luis Jiménez se han mostrado felices, dando señales de que lo que comenzó frente a las cámaras podría transformarse en una relación sólida y duradera fuera de ellas.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Ambos han debido enfrentar cuestionamientos sobre su vínculo, especialmente la creadora de contenido, quien ha sido víctima de constantes y negativas comparaciones con María José "Coté" López, expareja del "Mago".

Disley Ramos se sincera sobre las comparaciones con Coté López y revela si le gustaría conocerla

La influencer se refirió a este tema en la reciente edición del pódcast "¿Seré weon?", donde Chelipe Cárdenas le preguntó si le molestaban las comparaciones con la empresaria, ante lo cual ella reconoció que "sí, me incomodan"

En esa línea, afirmó que "es feo comparar entre mujeres y porque las comparaciones las hacen las mismas mujeres más encima. En vez de tirarnos para arriba, apoyar a las dos, a una si quiere, pero desde la buena onda, como que generan conflictos que ni nosotras tenemos. No es un tema, ni para ella, ni para mí".

Disley Ramos/Instagram

Julio César Rodríguez, también conductor del espacio, aprovechó de preguntarle: "¿Se conocen?". Disley respondió que no, y frente a la consulta de si le gustaría que eso ocurriera, destacó que "sí, obviamente si es una coincidencia, sí, pero no sé si como tener un encuentro...".

Finalmente, agregó que no se siguen en redes sociales, "pero si nos topamos en algún momento, tenemos que conocernos, saludarnos, pero que se dé, obviamente, no algo forzado. Pero siento que en general la gente hace esas comparaciones y son feas, porque cada una tiene lo suyo, cada una es power".

