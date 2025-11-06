Coté López se realizó tratamiento estético en su rostro y pecho: En esto consiste

06 nov. 2025 - 13:10 hrs.

La influencer y empresaria María José "Coté" López, mostró a través de redes sociales durante la jornada de este miércoles 5 de noviembre, una serie de tratamientos para mejorar y preservar la calidad de la piel de su rostro y pecho.

López se trasladó hasta una clínica de un sector oriente de la capital, en la que le aplicaron en su pecho un gel, el cual fue distribuido uniformemente por toda el área, para luego, realizar pulsaciones de láser en toda la zona.

El tratamiento a María José López

"La Cami ahora me está haciendo láser que no sé para que sirve... bueno, de ahí que lo explique el doctor", expresó López en compañía de una asistente del recinto médico, quien le estaba realizando las pulsaciones de láser.

Luego, en la siguiente historia, Coté publicó otro video en el que aparece su médico esteticista, realizándole este procedimiento ahora en su rostro, aunque con una herramienta pensada para esta parte del cuerpo.

"Este es un láser específicamente para rejuvenecimiento, para borrar estas líneas más finas de expresión, para esta mujer hermosa que más bella no puede ser", expresó el profesional ante Coté, quien agradeció dichas palabras con un tierno grito.

Cabe precisar que ese era el segundo tratamiento láser que se hacía en el rostro durante la jornada, ya que minutos antes se sometió a un tratamiento dirigido para borrar las marcas faciales.

