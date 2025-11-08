¿Nueva pareja?: El comentado momento que protagonizó Coté López junto a joven influencer en "Noche de Combos 2"
La empresaria e influencer, María José "Coté" López, se habría dado una nueva oportunidad en el amor, luego de su mediático quiebre con el futbolista y padre de sus hijos, Luis "Mago" Jiménez.
En el evento "Noche de Combos 2", que se realizó el viernes en el Teatro Caupolicán, Coté López estelarizó un inesperado momento, donde el protagonista también fue otro influencer.
El comentado momento de Coté López junto a joven influencer
En un momento, las cámaras del evento enfocaron a la empresaria, quien se encontraba en compañía de Lucas Lama Von der Forst, un influencer de 28 años y administrador de empresas.Ir a la siguiente nota
Pero el momento más comentado ocurrió cuando ambos fueron enfocados por la "Kiss Cam" del recinto, donde se vio a Coté López algo tímida, pero aquello no fue impedimento para que accediera a darle un beso a su acompañante, hecho que provocó la euforia de los asistentes.
A pesar del momento amoroso entre ambos, aún no se confirma oficialmente si Coté López estaría en una relación con Lucas Lama Von der Forst.
Cabe señalar que un programa de Chilevisión indicó que ambos fueron captados paseando de forma pública hace algunas semanas. Habrá que esperar en qué va relación entre los influencers.
